Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви днес, че полските служби са задържали в последните дни 8 души в различни части на страната по подозрения в подготовка на актове на саботаж, предаде Ройтерс.

"Разследването е в ход. Оперативните дейности продължават", написа Туск в социалната платформа "Екс", без да дава повече подробности.