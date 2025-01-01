Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви днес, че полските служби са задържали в последните дни 8 души в различни части на страната по подозрения в подготовка на актове на саботаж, предаде Ройтерс.
Poland arrests eight suspects over Russian sabotage plots— Brussels Morning Newspaper (@BrusselsMorning) October 21, 2025
https://t.co/oizNSU7YjC pic.twitter.com/gYBsW2SpVU
"Разследването е в ход. Оперативните дейности продължават", написа Туск в социалната платформа "Екс", без да дава повече подробности.