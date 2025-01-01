Генерал-майор Фанил Сарваров, ръководител на отдела за оперативна подготовка на Въоръжените сили на Русия, е бил убит при взрив на ул. „Ясеневая“ в Москва, предаде ТАСС.

Една от версиите, по които разследващите работят, е, че бомбата, взривила автомобила му, е била поставена от украинските специални служби, пише U.S. News.

Очаквайте още подробности!

ТАСС; U.S. News
