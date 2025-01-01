Генерал-майор Фанил Сарваров, ръководител на отдела за оперативна подготовка на Въоръжените сили на Русия, е бил убит при взрив на ул. „Ясеневая“ в Москва, предаде ТАСС.
Russian Ministry of Defense Major General Fanil Sarvarov was blown up in his own car in Moscow. pic.twitter.com/W1GVLl9PfL— big ben (@alternative_war) December 22, 2025
Една от версиите, по които разследващите работят, е, че бомбата, взривила автомобила му, е била поставена от украинските специални служби, пише U.S. News.
