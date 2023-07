Шинейд О'Конър се оттегля от музикалната сцена

ирландската певица. Тя си отиде на 56-годишна възраст, съобщава "Variety".Причината за смъртта все още не е разкрита.О'Конър, която беше откровена за своята продължил, написа на страницата си във Фейсбук по-рано този месец, че се е върнала в Лондон след 23 години и завършва албум, който трябва да бъде издаден следващата година.Тя също така сподели плановете си за турне в Австралия и Нова Зеландия през 2024 г. и в Европа, Съединените щати и други територии през 2025 г.Шинейд прекарва трудно детство след раздялата на родителите си, когато е на осем. Певицата твърдеше от ранна възраст, че майка й, с която живееше след раздялата, я е, което доведе до вокалното застъпничество на О'Конър за малтретирани деца. На 15 О'Конър прекарва осемнадесет месеца в убежище Магдалена поради бягство от училище и кражба от магазин.Още в ранна възраст обаче тя проявява музикален талант и след преместване на училище записва демо с четири песни. В крайна сметка тя сформира групата Ton Ton Macoute, напуска училище и се мести в Дъблин, където започва и звездната й кариера.Печели значителна международна известност след като(на английски: Nothing compares to you), песен написана и композирана от Принс през 1990 г.