Певицатасе оттегля от музикалната сцена. Това обяви тя в серия от постове в Туитър, съобщи Контактмюзик.54-годишната певица взела решението, тъй като се чувствала. Според нея е настъпил идеалният момент, за да сложи край на музикалната си кариера.В Туитър Шинейд О'Конър потвърждава също, че предстоящият албум "No Veteran Dies Alone" ще бъде последен в кариерата й."Това не е тъжна новина Това е изключително красива новина. Един войник знае кога трябва да се оттегли. Това пътуване продължи 40 години. Време е да спра и да сбъдна други свои мечти", написа певицата, придобила световна слава с кавъра на песента на Принс "Nothing Compares 2 U'.Наскоро издателството "Хотън Мифин Харкорт Букс енд Мидия" пусна в продажбана Шинейд О'Конър. Тя е "откровение" за живота на носителката на "Грами" - от ранното й детство в Дъблин до триумфите като излизането на песента "Nothing Compares 2 U'' и битката й с психическото заболяване.на Шинейд О'Конър се очаква да излезе през 2022 г.