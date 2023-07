Легендарният певец Тони Бенет почина на 96 години, предаде BBC.



Той бе изпълнител на популярна, класическа и джаз музика. Дуетна половинка на Арета Франклин и Лейди Гага.



Бенет има над 17 награди "Грами", включително специалната награда за „постижение на живота“.



Носител е и на две награди „Еми“.



Тони Бенет е издал над 70 албума през кариерата си.



Най-продаваните са I Left My Heart In San Francisco („Оставих сърцето си в Сан Франциско“), MTV: Unplugged (поредица на MTV) и Duets: American Classics („Дуети: Американски класики“), всички достигнали платинен статут с над 1 милион продадени копия.





Влиза в класациите с над 30 свои песни в началото на 50-те години на 20 век.



Бенет е и художник, автор на много творби под името Антъни Бенедето, които са на постоянни изложби в няколко институции. Той е създател на училище за изкуства „Франк Синатра“ в Астория.



Последните му музикални хитове, които достигат челни позиции на джаз чартовете са от дуетния албум Cheek to cheek („Буза до буза“) с Лейди Гага.