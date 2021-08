Певецът Тони Бенет отмени турнето си през есента и зимата на 2021 г., съобщи Асошиейтед прес.



Той няма да участва в концертите в Ню Йорк, Мериленд, Кънектикът, Аризона, Оклахома и Канада.



Тони Бенет неотдавна навърши 95 години. Певецът изнесе заедно с Лейди Гага два концерта в Рейдио сити мюзик хол в Ню Йорк миналата седмица, които бяха заснети и ще бъдат излъчени.



Лейди Гага и Тони Бенет записаха заедно песента "The Lady Is a Tramp'' за неговия албум "Duets II'' от 2011 г. Те издадоха съвместен албум "Cheek to Cheek' през 2014 г., който им донесе награда "Грами" за най-добри традиционни поп вокали.



Преди няколко месеца семейството на Тони Бенет разкри, че той е диагностициран с деменция през 2016 г.