Държавно финансираната британска здравна система NHS е била „на крачка от срив“ по време на пандемията от Ковид-19, се казва в доклад от обществено разследване.

Правителственият призив хората да останат по домовете си, за да „спасят животи“, е създал и усещането, че здравната система е затворена, се казва в документа.

Посланието „Останете вкъщи, защитете NHS, спасете животи“, разработено от правителството и здравните власти, е накарало част от хората да избягват спешните отделения дори при животозастрашаващи състояния като инфаркти.

Други са отлагали търсенето на медицинска помощ от страх да не натоварят системата, което е довело до забавени диагнози и в някои случаи до невъзможност за лечение.

Докладът от 387 страници, изготвен от бившия висш съдия и председател на разследването Хедър Халет, съдържа 10 препоръки за предотвратяване на претоварване на здравната система при бъдещи пандемии.

„Справихме се, но на косъм. Сривът беше избегнат единствено благодарение на изключителните усилия на всички, работещи в здравеопазването във Великобритания“, заяви Халет.

Пандемията е имала широки последици, включително ситуации, при които пациентите не са получавали необходимата грижа.

Времето за пристигане на линейки се е увеличило дори при най-тежките случаи, а телефонната линия 111 за неотложна помощ не е успявала да поеме обажданията.

„Ограниченията за посещения означаваха, че много пациенти са починали без близките си до тях“, се казва в доклада.

Уязвими пациенти, включително хора с деменция или интелектуални затруднения, деца в психиатрични отделения, както и жени, ползващи родилни услуги, са останали без жизненоважна подкрепа.

Сред препоръките са увеличаване на капацитета на спешната помощ и подобряване на структурите за контрол на инфекциите.

Великобритания е сред държавите с най-висока смъртност от COVID-19 в Европа.

По данни на правителството броят на починалите, при които COVID-19 е посочен в смъртния акт, надхвърля 227 000 към юни 2023 г., когато започват изслушванията по разследването.

Предишни етапи са разгледали готовността на страната и политическите решения.

Обществените разследвания във Великобритания се финансират от държавата, но се ръководят от независим председател. Те изясняват фактите, причините и извличат поуки.

Следващият етап, четвъртият от общо 11, ще бъде посветен на разработването на ваксините и тяхното разпространение.