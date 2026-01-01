Падащи отломки от предотвратена атака са ранили един човек в индустриалната зона на Абу Даби, съобщиха властите в Обединените арабски емирства.

„Властите в Абу Даби са реагирали на инцидент с падащи отломки върху компанията Raneen Systems в ICAD (Индустриалния град на Абу Даби) в района Мусафа, след успешно предотвратяване на атаката от системите за противовъздушна отбрана. Инцидентът доведе до леки наранявания на гражданин на Гана“, съобщи медийният офис на правителството на Абу Даби в X.

Инцидентът се случи ден след като властите в емирския град Шарджа заявиха, че „се занимават с инцидент, насочен срещу Хор Факкан“, след като ключовото пристанище беше атакувано в Оманския залив.

Съобщава се, че пакистански граждани са били ранени, когато беше прихванат снаряд, което накара пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф да публикува в X, че е „силно загрижен“.

Страните от Персийския залив понасят основния удар от ответните атаки на Иран, откакто САЩ и Израел нанесоха удари в края на февруари, които предизвикаха регионална война.

ОАЕ са основната цел на ракетите и дроновете, изстрелвани от другата страна на Персийския залив.