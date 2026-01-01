Двама души са загинали в Абу Даби при падането на отломки от прехваната балистична ракета, предаде ДПА, като се позова на изявление на властите в Обединените арабски емирства.

При падането на отломките са били ранени трима души, поразени са и няколко автомобила.

Това бе съобщено малко след като министерството на отбраната заяви, че силите за въздушна отбрана отговарят на насочващи се ирански ракети и заплахи за атаки с дронове.

Иран е предприел удари с дронове камикадзе и балистични ракети, насочени към ключови зони в Абу Даби и Дубай.

Съобщава се за атаки срещу индустриалната зона Ар Рувайс, военноморската база Ал Салам (където има френски военни) и района на пистата за Формула 1 "Яс Марина".

Паднали отломки от прехванати ракети са причинили смъртни случаи и материални щети в жилищни райони на Абу Даби.

В резултат на иранските нападения до вчера в ОАЕ са загинали 9 души и са били ранени 166, сочат данни на властите.