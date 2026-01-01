В японския град Фукуока е открита втората в света електроцентрала, която използва осмоза за производство на възобновяема енергия. Технологията се базира на естествения процес, при който водни молекули преминават от по-малко солена към по-концентрирана вода. В случая това са пречистени отпадни води и концентрирана морска вода, отпадък от местна опреснителна станция. Прехвърлянето на молекулите увеличава обема, налягането и скоростта на морската вода, което завърта турбина и генерира електричество.

Системата струва около 700 милиона йени (4,4 млн. долара) и след пускането си през август миналата година може да произвежда до 880 000 киловата годишно – достатъчни за около 300 домакинства. В момента електричеството се използва за собствените нужди на опреснителната станция, но инженерите планират разширяване на съоръжението пет до десет пъти по-голямо в бъдеще.

Технологията ще премине петгодишен тест за производителност, разходи и износване на мембраните и други части, изложени на солена вода.

Засега производството е по-скъпо от конвенционална и възобновяема енергия, а помпенето на водата изисква допълнителна енергия.

Експертите обаче виждат голям потенциал, тъй като осмотичната енергия не зависи от слънце или вятър. Освен това методът може да се приложи в страни с големи опреснителни станции, като Саудитска Арабия и други държави от Близкия изток.

Kyowakiden Industry разработва и технологии за използване на обикновена морска вода, за да се популяризира осмотичната енергия извън Фукуока и Япония.