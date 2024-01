Аквакар Бвафо е художник от Гана, който живее и работи в САЩ. Той представя своя изложба в музея на изкуствата в Денвър, съобщава Voice of America (VOA). Подредените платна са повече от 30, а името на експозицията е "Soul of Black Folks".



Основната идея на твореца е всички хора, независимо от цвета на кожата, да могат да погледнат към света на афроамериканците. Кураторът на изложбата Лари Осеменза споделя: „Помислете за хуманността, която всички ние понякога забравяме”.



Процесът на създаване на картините започва от молива, преминава през работа с пръсти и завършва с четките. Бвафо казва, че рисуването с пръсти му дава възможност да изрази себе си и да използва енергията, възможна от свободното движение.



Една от картините, които няма как да останат незабелязани, е портрет на Джей Зи и Бионсе, предава Voice of America (VOA).