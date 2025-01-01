Един човек загина, а други четирима са ранени след преобръщането на пожарникарски камион, изпратен за гасене на пожар в Османие (Източна Турция), предаде кореспондентът на БТА Айше Сали, позовавайки се на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

До инцидента се е стигнало, след като шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Тялото му е останало вътре в камиона.

На място са изпратени екипи на Спешната помощ и Жандармерията, като ранените са откарани с линейка към болнично заведение.

Подобно на други страни на Балканите, Турция също е обхваната от пожари заради високите температури.