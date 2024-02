, са отнели до момента живота на най-малко 51 души, а, предупредиха властите, цитирани от Ройтерс.Службите за справяне с извънредни ситуации се опитват да се справят с пламъците, застрашаващи градски райони.На много места в централния регион Валпараисо, с население от един милион души, се издига черен дим.с помощта на хеликоптери и камиони.

BREAKING: Chile declares state of emergency due to massive forest fires, more than 1000 houses destroyed, 10 fatalities reported.



pic.twitter.com/0JefpIv80x — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 3, 2024

More footage of the large fires currently burning around Chile today. Residents speed through the fires on the way home.



Large incidents have been declared in Viña Del Mar, Quilpué, and Valparaiso.



High winds, some exceeding 35MPH are fueling the fires. #wildfire #chile… pic.twitter.com/E0QcuWxkkF — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) February 2, 2024

❗🔥🇨🇱 - Sad scenes from Chile, Firefighters from the 5th Region of Chile realize that there are people trapped inside civilian vehicles that burn while passing through one of the forest fires on a highway. pic.twitter.com/npvYm5uiWt — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) February 3, 2024

Районите около крайбрежния туристически градса едни от най-тежко пострадалите, спасителните екипи се мъчат да стигнат до всички засегнати зони, съобщиха властите.Министърът на вътрешните работи Каролина Моралес предупреди, че се очаква броят на жертвите да расте."Най-сериозно е положението във", каза Моралес, според която страната се сблъсква с най-тежкото бедствие след земетресението през 2010 г., когато загинаха около 500 души."Положението е наистина много тежко", заяви в телевизионно обръщение към сънародниците си президентът Габриел Борич.през летните месеци. Миналата година рекордно горещата вълна взе 27 жертви, а засегнати от пожари площи бяха над 400 000 хектара.Обхванатите от пожари площи сега са много по-малко от миналата година, но по това време засегнатата територия бързо се увеличава, отбеляза Каролина Моралес. Министърката каза, че властите се безпокоят, че някои от активните пожари бушуват в непосредствена близост до градски райони, "с много голям потенциал да засегнат хора, жилища и инфраструктура".