Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна в Каракас с временния президент на Венецуела Делси Родригес, предаде Ройтерс, като се позова на вестник „Ню Йорк Таймс“.

Вестникът цитира американски официален представител. Ройтерс посочва, че за момента не може да потвърди информацията за срещата, която според „Таймс“ се е състояла вчера. Белият дом не е отговорил на молба на Ройтерс за коментар.

Ратклиф се е срещнал с Родригес по указание на американския президент Доналд Тръмп, „за да предаде съобщението, че САЩ очакват подобряване на работните отношения“, се казва в публикацията.

Делси Родригес: Не сме подчинени на САЩ

Двамата са обсъдили сътрудничеството в областта на разузнаването, икономическата стабилност и необходимостта от гаранции, че Венецуела вече не е „сигурно убежище за противниците на Америка, особено наркотрафикантите“, се казва в изявлението.

По време на мандата си като вицепрезидент на Венецуела Родригес участва, заедно с други представители, в преговори с американския специален пратеник Ричард Гренел за сключване на споразумение за доброволен отказ от властта на държавния глава Николас Мадуро, пише вестникът.

Родригес по-рано критикува администрацията на Тръмп за „отвличането“ на Мадуро и призова за неговото връщане в страната. Вашингтон обаче заяви, че я подкрепя като временен лидер, който да запази стабилността в страната.