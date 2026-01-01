Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”, предаде Ройтерс. Депутат от "Хизбула" обаче заяви, че неговата фракция отхвърля всякакви преки преговори между Ливан и Израел.

“С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро”, каза Нетаняху. “Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на “Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той.

По-рано днес ливанският премиер Науаф Салам поиска от пакистанския министър-председател Шахбаз Шариф да потвърди, че примирието между Иран и Съединените щати включва Ливан, ден след като при израелски удари по Ливан загинаха повече от 200 души, предаде Франс прес. В разговор с Шариф ливанският лидер "приветства усилията му за прекратяване на огъня и поиска от него да потвърди, че споразумението включва Ливан, за да не се повторят проявите на израелска агресия" от предходния ден, се казва в изявление на ливанските власти.

Шариф, чиято страна влезе в ролята на посредник по отношение на конфликта в Близкия изток, заяви в нощта на вторник срещу сряда, че Иран и САЩ, както и техните съюзници, са се договорили за незабавно спиране на огъня, включително в Ливан.

Депутат от "Хизбула" потвърди, че неговата фракция отхвърля всякакви преки преговори между Ливан и Израел, предаде Франс прес. "Ние повтаряме, че отхвърляме всякакви преговори между Ливан и израелския враг, както и необходимостта да се придържаме към националните принципи, начело с изтеглянето на Израел, прекратяването на враждебните действия и завръщането на жителите в техните села и градове", заяви Али Файяд в съобщение, разпространено от медиите на подкрепяното от Иран ислямистко движение.

"Хизбула" призовава ливанското правителство да поиска прекратяване на огъня "като предварително условие, преди да предприеме каквито и да било други стъпки", добави Файяд, след като представител на ливанското правителство заяви, че Бейрут изисква прекратяване на огъня преди каквито и да било преговори с Израел.

Израел и САЩ отричат споразумението да се отнася за Ливан, по чиято територия израелската армия нанася удари, в рамките на операцията си срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула".

Иран заяви днес, че Ливан е неразделна част от споразумението, като добави, че всяко нарушение на споразумението ще провокира суров отговор от страна на Ислямската република.

Пакистанският премиер заяви днес, че страната му оценява "демонстрираната от всички страни сдържаност" преди разговорите в Исламабад между САЩ и Иран.