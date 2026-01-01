Иранският президент Масуд Пезешкиан определи израелските атаки срещу Ливан като грубо нарушение на споразумението за двуседмично прекратяване на огъня и предупреди, че страната запазва бойна готовност, а „пръстът на Техеран остава на спусъка“.

В публикация в „Екс“ Пезешкиан заяви, че израелските удари удари по Ливан „обезсмислят преговорите“.

„Повтарящата се агресия на ционисткия режим срещу Ливан е грубо нарушение на първоначалното споразумение за примирие и опасен сигнал за измама и липса на ангажимент към евентуални договорености“, написа Пезешкиан в социалната платформа.

„Продължаването на тази агресия ще обезсмисли преговорите; ръцете ни ще останат на спусъка и Иран никога няма да изостави своите ливански братя и сестри“, пише още той.

Коментарите му идват в навечерието на разговори между ирански и американски представители, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Тръмп Джаред Къшнър, които са планирани за уикенда в Исламабад, отбелязва изданието The Hill.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който посредничи в преговорите за примирието, написа в публикация онлайн, че „съюзници“ на двете държави са се съгласили с паузата в бойните действия, включително по отношение на Ливан.

От канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху заявиха обратното още във вторник, като посочиха, че „двуседмичното примирие не включва Ливан.“

Израелските отбранителни сили (IDF) извършват удари срещу „Хизбула“ в региона от началото на март.

В сряда израелските отбранителни сили са нанесли удари по 100 военни цели на „Хизбула“ в Ливан само за една минута, според подполковник Надав Шошани, говорител на IDF. При тези атаки са загинали най-малко 254 души и са ранени поне 1165, съобщи Ливанската главна дирекция „Гражданска защита“ във Facebook.

Хеба Мораяф, регионален директор за Близкия изток и Северна Африка в Амнести Интернешънъл, заяви, че това е най-големият брой жертви за един ден, откакто Израел започна ударите по Ливан миналия месец.

„Още преди днешната атака, която израелската армия нарече операция „Вечна тъмнина“, повече от 1500 души бяха убити, а над един милион бяха принудени да напуснат домовете си в цялата страна“, добави Мораяф.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф написа в четвъртък в „Екс“, че Ливан „и цялата Ос на съпротивата, като съюзници на Иран“, са част от примирието. Галибаф се позова на ирански план за мир от 10 точки, но прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в сряда, че Техеран е представил различен план от 10 точки на администрацията на Тръмп, след като САЩ са „отхвърлили“ първоначалното иранско предложение.

Джей ди Ванс също така намекна в сряда, че администрацията „никога не е посочвала“, че временното и крехко примирие се отнася до израелските операции в Ливан.

„Мисля, че това идва от едно основателно недоразумение. Мисля, че иранците са смятали, че примирието включва Ливан, а това просто не е така. Никога не сме давали такова обещание“, каза той пред репортери в Будапеща.

Споразумението все пак включва преминаването на кораби през Ормузкия проток – ключов маршрут, през който се транспортират около 20% от световния петрол. Ударите в Ливан обаче са накарали властите в Техеран да се въздържат от вдигане на ограниченията.

Междувременно само шест кораба са преминали през протока през последните 24 часа, значително по-малко от обичайните около 60 дневно, според hormuzstraitmonitor.com. Доналд Тръмп заяви във вторник, че примирието зависи от това Иран напълно да отвори отново протока.