Неизвестни лица са атакували полицейското управление в кв. "Кипсели", Атина, с коктейли "Молотов" в късните часове на 7 декември. Това съобщи ProtoThema.
Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – Φωτιά σε κάδους στη Δροσοπούλου— in.gr/news (@in_gr) December 7, 2025
Според властите те хвърлили най-малко 3 запалителни бомби, след което избягали в посока ул. „Дросопулу“.
Няма пострадали. Тече разследване за установяване на извършителите, като досега полицията е задържала 14 души.