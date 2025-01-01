Мъж хвърли тази сутрин коктейл Молотов по сградата на Музея на Югославия в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Нападателят е забелязан на охранителните камери и след сигнал до полицията е арестуван за период от до 48 часа, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Няма големи щети по сградата, само част от мраморната облицовка е повредена.

Според полицията става дума за изолиран случай, отбелязва РТС.

В Музея на Югославия се намира Къщата на цветята - мемориалът на партизанския водач и дългогодишен президент на югофедерацията след Втората световна война Йосип Броз Тито.