В неделя вечер за пета поредна нощ бяха организирани протестни събирания в няколко сръбски града.

В Ниш протестът започна пред полицейското управление заради ареста на четирима студенти, участвали в предишни демонстрации. Протестиращите не успяха да стигнат до сградата заради полицейски кордон и силно присъствие на жандармерията. Към служителите на реда множеството скандираше „Пуснете ни децата“ и „Арестувайте Вучич“.

В Нови Сад хората се събраха пред сградата на Ректората в студентския кампус, а по-рано през деня – и пред съдебната палата. Там причина за недоволството бяха разпитите на шестима задържани за нападение срещу членове на спецчастите „Кобри“ по време на протестите в сряда. Те са обвинени в „опит за тежко убийство“.

🇷🇸 The situation in Serbia is extremely tense — mass protests have turned into clashes between demonstrators and police, with security forces using tear gas….



▪️ The protest has been ongoing for the fifth day — 👇



▪️ The situation escalated on August 12. Protesters accuse the… pic.twitter.com/bRSoY9jDAM — Visioner (@visionergeo) August 17, 2025

Протестите продължават често се съпътстват от сблъсъци между демонстранти и полиция. Те са реакция на инциденти във Върбас и Бачка Паланка, при които привърженици на властта атакуваха протестиращи, докато полицията, по думите на гражданите, не е направила нищо.

Президентът Александър Вучич обяви на 17 август, че в следващите „три или четири дни“ държавата ще предприеме „изненадващи решения“ в отговор на протестите.

Антиправителствените демонстрации в Сърбия продължават вече девети месец. Причината - трагедията в Нови Сад, при която на 1 ноември м.г. при срутване на навес на новоремонтираната жп гара в града загинаха 16 души.

Последното искане на студентите е провеждане на предсрочни избори.