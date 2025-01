Експлозия е причинила пожар в планински хотел в известен ски курорт и планински туризъм в планината Йълдъз, област Сивас, Централна Турция. Хотелът се е използвал като база на турското Министерство на младежта и спорта.

По информация на вестник "Миллиет" в хотела са били настанени спортисти, които са били на лагер в курорта.

Според предварителните данни са ранени четирима души, от които един тежко, като всички са турски граждани. Според "Сон хабер" ранените са повече. Всички ранени са транспортирани с хеликоптер в болница.

#LATEST — 3 young female athletes injured, 1 critically with severe burns, in gas explosion at hotel in Sivas on Yildiz Mountain; 40-50 athletes were present during incident pic.twitter.com/lGMzsB6SsZ