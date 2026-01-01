Горските пожари в Чили отнеха живота на най-малко 19 души, предаде Ройтерс, като се позоваха на най-новите данни на властите.

Правителството провежда масови евакуации и се бори с повече от двайсет пожара, в следствие на интензивните жеги и силните ветрове в страната.

Въпреки че метеорологичните условия през нощта помогнаха за овладяването на някои пожари, най-големите все още продължават да бушуват, като се очакват неблагоприятни условия през целия ден, заяви министърът на сигурността Луис Кордеро на пресконференция днес.

„Прогнозата, която имаме днес е за високи температури“, каза Кордеро, като основното притеснение е, че в целия регион може да възникнат нови пожари.

Централните и южни части на Чили са под предупреждение за екстремна жега с очаквани температури до 37 градуса по Целзий.

Вчера към края местната агенция, отговаряща за горите съобщи, че пожарникарите се борят с 23 пожара в цялата страна, като най-големите от тях са в регионите Нюбле и Био Био, където президентът Габриел Борич обяви извънредно положение. Природните бедствия са на около 500 километра южно от столицата Сантяго.

Досега са изгорели над 20 000 хектара, площ колкото американския град Сиатъл, като най-големият пожар е надхвърлил 14 000 хектара в покрайнините на крайбрежния град Консепсион.

Бързо разпространяващият се пожар е опустошил градовете Пенко и Лиркен през уикенда, унищожавайки стотици домове и отнемайки живота на няколко души, като властите все още оценяват щетите.

В момента властите се борят с пожара, който заплашва затвора Мансано в покрайнините на Консепсион, както и град Томе на север.

Както Чили, така и Аржентина посрещнаха новата година с много високи температури, като жегите продължават и през януари. В началото на този месец в аржентинската област Патагония избухнаха горски пожари, които изгориха около 15 000 хектара площи.