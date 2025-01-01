Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с папа Лъв XIV в Италия, докато Киев финализира ревизирани предложения към Съединените щати за край на войната с Русия.

Ден по-рано Зеленски разговаря с европейски лидери в Лондон и Брюксел, на фона на засиления натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп за постигане на споразумение. Тръмп обвини украинския президент, че дори не е прочел първоначалните предложения на неговата администрация, които западни съюзници определиха като прекалено благоприятни за Москва.

Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Зеленски съобщи, че 28-те точки в американския план са сведени до 20 след преговорите между Вашингтон и Киев през уикенда.

„Украйна и европейските ни партньори ще работят върху тези 20 точки“, заяви той на онлайн пресконференция.

„Не всичко в предложенията е приемливо за нас. Това важи не толкова за американската страна, колкото за руската позиция. Във всеки случай утре вечер ще изпратим нашето виждане по тези въпроси на Вашингтон“, добави Зеленски.

Американският план включваше отстъпване на територии, които Русия не е завладяла, в замяна на гаранции за сигурност, значително по-ограничени от желанието на Киев за членство в НАТО.

Зеленски посочи именно териториалния въпрос и международните гаранции като ключови спънки: „Предвиждаме ли да отстъпваме земя? Нямаме правно основание за това – нито по украинската конституция, нито по международното право. Нямаме и морално право.“

Той подчерта, че най-важното е да стане ясно на какво ще бъдат готови партньорите, ако Русия предприеме нова агресия. „Засега нямаме отговор на този въпрос“, уточни Зеленски.