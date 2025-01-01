Британският министър на отбраната Джон Хийли пристигна на официално посещение в Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския министър на отбраната Денис Шмигал, който публикува видео от посрещането на британския му колега на гарата в Киев.

"Радвам се да посрещна министъра на отбраната на Великобритания Джон Хийли в Украйна", написа Шмигал. Той отбеляза, че двете страни ще координират позициите си по ключови въпроси преди предстоящата среща в Лондон на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата "Рамщайн", както и ще обсъдят съвместни проекти в областта на отбраната.

"Подготвяме важни двустранни решения, които ще укрепят отбранителните способности на двете страни", подчерта Шмигал.

Миналата седмица Шмигал се срещна с тогавашния началник на щаба на отбраната на Въоръжените сили на Великобритания адмирал сър Тони Радакин и тогавашния главен маршал на Кралските военновъздушни сили сър Ричард Найтън, за да обсъдят спешните нужди на Въоръжените сили на Украйна.