Руските сили изстреляха над 500 дрона и ракети по Украйна в мащабна атака, насочена главно към западната част на страната, която доведе до прекъсване на електрозахранването, съобщиха украински официални лица.

Атаката дойде и в момент, в който британският министър на отбраната Джон Хили пристигна в Украйна за преговори за сътрудничество в областта на сигурността, според украинския му колега.

Ръководителят на северния регион Чернигов, Вячеслав Чаус, заяви, че 30 000 души са останали без ток, след като дронове удариха „гражданска инфраструктура“, предаде АФП.

Въздушните сили на Украйна посочиха, че Москва е изстреляла 502 дрона и 24 ракети, а регионални служители в западната част на страната заявиха, че няколко души са ранени, а жилищни сгради и гражданска инфраструктура са повредени.

„Три ракети и 69 ударни дрона са ударили 14 места, а отломките от свалените снаряди са паднали на 14 места“, добавиха въздушните сили.

Официални лица в региона Кировоград посочиха, че четирима железопътни работници са били ранени при атаката и че повече от дузина жилищни сгради са били повредени.

Русия изстрелва почти всяка нощ въздушни дронове и ракети срещу Украйна, откакто започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г., което предизвика най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.