Международният олимпийски комитет (МОК) забрани на транссексуални атлети да участват във всички женски спортове, след като въведе задължително тестване на пола, предаде Daily Mail.

От МОК заявиха, че еднократен тест за гена SRY ще помогне „да се защитят справедливостта, безопасността и интегритетът в женската категория“. Припомняме, че Световната атлетика направи задължително за жените да преминават такова изследване, за да участват в големи първенства или събития от Диамантената лига през миналата година.

Според текста на решението всички спортисти с разстройство на половото развитие (DSD) ще трябва да докажат, че „не се възползват от анаболните и/или повишаващите спортните постижения ефекти на тестостерона“.

„Като бивша състезателка силно вярвам в правото на всички олимпийци да участват в честно състезание. Политиката, която обявихме, се основава на науката и е разработена под ръководството на медицински експерти“, заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

Решението идва след спорове около тестовете за полова допустимост на боксьорките Имане Хелиф и Лин Ю-тинг на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.