Еманюел Макрон се среща днес с Лъв XIV във Ватикана близо година след избирането на американския папа, който, подобно на френския президент, се разграничи от войнствената реторика на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

БТА

Основна тема на срещата им ще бъде конфликтът в Близкият изток и споделеното им безпокойство за Ливан.

Френският президент и съпругата му Брижит Макрон пристигнаха тази сутрин в Апостолическия дворец, където ще бъдат приети на аудиенция при папата, а след това ще се срещнат и с държавния секретар на Светия престол Пиетро Паролин.

Това е общо четвъртата папска аудиенция на Макрон за два мандата. Той имаше 3 аудиенции при папа Франциск, който почина миналата година.

Макрон иска преди всичко да обсъди "решаването на кризата в Близкия изток", съобщи Елисейският дворец. А Ливан, който бе обект на ожесточени бомбардировки в сряда въпреки затишието по другите фронтове, е обект "на особено внимание от страна на папата и президента", се казва в прессъобщението.

Лъв XIV посети Страната на кедъра по време на първото си пътуване в чужбина, а френският ръководител зачести посланията за включване на Ливан в двуседмичното спиране на огъня, за което се споразумяха във вторник вечерта САЩ и Иран.