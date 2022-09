бе избрана за, предаде Би Би Си.Това на практика означава, чена поста министър-председател.

БГНЕС

'You were admired from Kyiv to Carlisle.'



Liz Truss thanked her 'friend', outgoing prime minister Boris Johnson, for 'getting Brexit done' and 'rolling out the vaccine'https://t.co/VlviHRYPbN pic.twitter.com/eM8XjEPkAg — ITV News (@itvnews) September 5, 2022

Лиз Тръс ще бъде, след като, съобщава "Дейли Мейл".Тяи в надпреварата за поста лидер на Консервативната партия.Така Тръс печели 57% от гласовете - най-ниската победа при сегашната система за избор на лидери на торите. За сравнение - Борис Джонсън (66%), Джеймс Камерън (67%) и Дънкан Смит (61%) получиха по-високи проценти.

БГНЕС

BREAKING: Liz Truss will become the next prime minister after defeating Rishi Sunak in the Conservative Party leadership contest.



Ms Truss received 81,326 votes vs 60,399 for Mr Sunak.



Read more here: https://t.co/gARVTCAIVU



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SJDvcOEwxY — Sky News (@SkyNews) September 5, 2022

Тръс, която понастоящем е, ще бъде повишена в премиер във вторник, когато Борис Джонсън се оттегли от поста. Тя ще получи ключовете от номер 10 и ще стане третата жена министър-председател на Обединеното кралство след Маргарет Тачър и Тереза Мей.излезе на сцената след победата, съпроводена от овации, като каза, че е чест да бъда избрана за лидер.Тя благодари на партията за ", както и на своите поддръжници, съобщава BBC.

БГНЕС

Watch the moment Liz Truss is elected as the new UK Prime Minister, beating Rishi Sunak by nearly 21,000 votes. pic.twitter.com/uHNPRXPGjZ — CNN International (@cnni) September 5, 2022

Лиз Тръс благодари на своя опонент за поста Риши Сунак за "т. Тя казва, че кампанията е била "трудна" и е показала "дълбочината и широчината на таланта" в партията.Утре тя ще стане министър-председател,за покана да състави нейното правителство на Обединеното кралство.

БГНЕС

Битката за "Даунинг стрийт" 10 се затяга

Кралицата обикновено посреща новия британски премиер вв Лондон. Тазгодишната среща в Балморал, където Елизабет Втора прекарва лятото, е отклонение от традицията и идва в момент, когато 96-годишната британска кралица изпитва проблеми с придвижването си. През последните месеци тя ограничи публичните си изяви.Кралицата ще има аудиенция с новия британски премиер след срещата си с бившия министър-председател Борис Джонсън, заяви говорителят на кралицата.стигнаха до финалната битка за поста след поредица от пет гласувания от депутатите от Консервативната партия. Двамата конкуренти се бореха за гласовете на

БГНЕС

Джонсън: Моето отстраняване е най-големият сюжет от времето на гоблена от Байо (СНИМКА)

CNN: Борис Джонсън може да опита да си върне премиерския пост

В дебатите преди гласуването Лиз Тръс заяви, че ако бъде избрана,за потребителите и върху начина, по който следва да бъде възобновено пълноценното функциониране на британската икономика"., за да стимулира растежа, но все още не е уточнила как ще помогне на британците да се справят с увеличаването на цените на енергията тази зима, особено като бъде взет предвид фактът, че за милиони хора съществува риск да не могат да си плащат сметките за отопление.Джонсън обяви, чеследвключително разкриването на многобройни нарушения на собствените му правила за заключване в пандемията. Противоречието, което окончателно го потопи, беше разкритието, че е повишил Крис Пинчър за заместник-отговорник на кабинета, въпреки че е знаел за твърденията за сексуални нарушения по отношение на множество мъже.Ключовите членове на кабинета му -- напуснаха постовете си, което предизвика вълна от над 60 оставки в цялото правителство и направи позицията на Джонсън незащитима., дъщеря на професор по математика и учителка.където баща ѝ е изследовател. Когато семейството се премества отново в Лийдс заради работа, Тръс е на 13 години и има трима по-малки братя. Именно тези години в държавната гимназия в Лийдс Тръс определя като свой политически извор по време на предизборната кампания.