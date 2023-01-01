"Преговори за мир в Украйна са възможно само при условие че имат за цел да бъде установен "нов световен ред" без американска доминация", заяви в Турция руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Франс прес.
"Преговори може да се състоят само ако бъдат взети предвид руските интереси", изтъкна Лавров на съвместна пресконференция с турския външен министър Мевлют Чавушоглу.
"Става дума за принципите, на които ще бъде основан новият световен ред", поясни руският министър.
"Преговори може да се състоят само ако бъдат взети предвид руските интереси", изтъкна Лавров на съвместна пресконференция с турския външен министър Мевлют Чавушоглу.
"Става дума за принципите, на които ще бъде основан новият световен ред", поясни руският министър.