"Преговори за мир в Украйна са възможно само при условие че имат за цел да бъде установен "нов световен ред" без американска доминация", заяви в Турция руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Франс прес.



"Преговори може да се състоят само ако бъдат взети предвид руските интереси", изтъкна Лавров на съвместна пресконференция с турския външен министър Мевлют Чавушоглу.



"Става дума за принципите, на които ще бъде основан новият световен ред", поясни руският министър.