Кувейт обяви, че е взет на прицел от "вражески ракети и дронове" тази нощ, предаде Франс прес.

"Кувейтските противовъздушни отбранителни системи в момента отблъскват атаки", обявиха от генералния щаб на въоръжените сили в платформата "Екс". В изявлението се уточнява, че експлозии, които се чуват в емирството, "са резултат от прехващането на вражески атаки от системи за противовъздушна отбрана".

Броени минути по-късно Обединените арабски емирства (ОАЕ) също обявиха, че са взети на прицел от ракети и дронове.

"Системите (ни) за противовъздушна отбрана се намесват активно срещу заплахи от ракети и дронове", написаха от Министерството на отбраната на Емирствата също в "Екс".

Кувейт и ОАЕ, наред с други арабски монархии от района на Персийския залив, е подложено на обстрел от страна на Иран, откакто той бе нападнат от САЩ и Израел в края на миналия месец.