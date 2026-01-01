Кремъл заяви, че на Украйна й остават малко възможности да сключи споразумение за прекратяване на почти четиригодишната война с Русия, тъй като хиляди хора в Киев останаха без отопление при температури от -12 °C след поредица от руски удари по енергийната мрежа на страната.

Москва не се отказва от намерението си да завземе останалата част от източна Украйна, докато наближава четвъртата годишнина от началото на офанзивата – най-тежката война в Европа от Втората световна война насам.

„Ситуацията се влошава с всеки изминал ден за режима в Киев“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че „коридорът за вземане на решения“ на Украйна „се стеснява“, предаде АФП.

Русия отхвърли предложенията на Запада за прекратяване на войната и заяви, че е решена да завземе с сила останалата част от украинската територия, която е обявила за руска, ако дипломатическите усилия се провалят.

„Дошло е времето (украинският лидер Володимир) Зеленски да поеме отговорност и да вземе подходящото решение“, посочи Песков, като призова Киев да се съгласи с твърдите условия на Москва.

Руският президент Владимир Путин поиска Киев да се оттегли от части от източна и южна Украйна като предварително условие за прекратяване на огъня.

Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование от двете страни, като след месеци на преговори не беше постигнат пробив за прекратяване на войната.

Украинските, американските и европейските преговарящи са се споразумели за рамков 20-точен план за прекратяване на войната, заяви Зеленски – корекция на 28-точковото предложение, първоначално представено от Вашингтон, което силно облагодетелстваше Москва.

Кремъл се противопостави на всякакви корекции.

Песков подчерта, че диалогът със Съединените щати продължава.

Европейците са провели много разговори с американците, каза той, и „е важно руската страна също да представи своето мнение по тези дискусии“.

Москва отхвърли декларацията, че Великобритания и Франция ще изпратят войски в Украйна след прекратяване на огъня с Русия, наричайки ги потенциални „легитимни цели“ за Москва.

На 24 февруари се навършват четири години откакто Кремъл започна пълномащабна офанзива срещу Украйна.

Десетки хиляди са убити, голяма част от източна Украйна е опустошена и милиони са принудени да напуснат домовете си.