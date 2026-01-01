Руският президент Владимир Путин заяви, че според него конфликтът в Украйна върви към своя край, предаде Ройтерс.

Руското нахлуване в Украйна през 2022 г. предизвика най-сериозната криза в отношенията между Русия и Запада от Карибската криза през 1962 г., когато мнозина се опасяваха, че светът е на прага на ядрена война.

„Мисля, че въпросът върви към приключване“, каза Путин пред репортери за войната в Украйна.

Путин говори в Кремъл, след като Русия проведе най-скромния си парад за Деня на победата от години насам. Националният празник на 9 май отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и отдава почит на 27-те милиона съветски граждани, загинали във войната.

Победата в Украйна обаче се оказва трудно постижима за Русия.

За четири години на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам руските сили досега не успяха да превземат целия Донбас в Източна Украйна, където силите на Киев бяха изтласкани към линия от укрепени градове.

Войната отне живота на стотици хиляди хора, остави големи части от Украйна в руини и изтощи руската икономика, оценявана на 3 трилиона долара, а отношенията на Русия с Европа са по-лоши от когато и да било от най-мрачните години на Студената война насам.

В четвъртък в. „Файненшъл таймс“ съобщи, че лидерите на Европейския съюз се подготвят за евентуални разговори.

Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, Путин каза, че за него предпочитаната фигура е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. „Лично за мен бившият канцлер на Федерална република Германия, господин Шрьодер, е за предпочитане“, каза Путин.

Кремъл заяви миналата седмица, че европейските правителства трябва да направят първата стъпка, тъй като именно те са прекъснали контактите с Москва през 2022 г. след началото на войната в Украйна.

Попитан за украинския президент Володимир Зеленски, Путин каза, че среща е възможна, едва след като бъде постигнато трайно мирно споразумение.

В продължил 45 минути разговор с журналисти в Кремъл президентът Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за подписването на договор, посочва ТАСС. "Може да се срещнем и в трета страна, но само когато се постигнат окончателните договорености за мирен договор, който трябва да е изготвен с дълга историческа перспектива, каза той и допълни, че това трябва да е окончателният етап, а не самите преговори".

Руският президент подчерта, че отлично знае какво представляват преговорите. "Лично преминах през това в Минск при изготвянето на Минските споразумения. Можете да прекарате часове в безкрайни разговори и денем, и нощем. Безполезно. Трябва специалистите да си свършат работата, да направят всичко, за да стане ясно и на двете страни, че договореностите са напълно съгласувани. В този случай можете да се срещнете навсякъде, за да подпишете или да присъствате на подписването", отбеляза той.