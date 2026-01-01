Онези, които искаха да всеят разкол и да разклатят руското общество, сгрешиха, защото не разбират Русия. Това заяви руският президент Владимир Путин пред Съвета на законодателите, предаде ТАСС.

Той отбеляза, че Русия е изправена пред безпрецедентни предизвикателства и трябва достойно да ги преодолява, но не бива да се зацикля само върху забраните.

"Нашата политическа система, всички клонове и равнища на властта, включително парламентарната институция, доказаха своята здравина и устойчивост, истинската си суверенност, готовността да се борят за жизненоважните интереси на отечеството", каза Путин.

"Излишните бариери спират развитието. Това са все временни, преходни явления. А Русия е вечна. И нашето законодателство трябва да бъде гъвкаво, динамично, прогресивно, устремено към бъдещето", добави той.

"На натиска, заплахите, откровено агресивните нападки срещу Русия нашият народ отговори със сплотеност и твърдост, а държавата - чрез бързо приемане на решения, включително на законодателно равнище. Ако някой си е мислил, че многопартийната демокрация, с нейните различия в позициите, подходите, конкуренцията е нашето слабо място, че може да всее раздор, да разклати обществото, то този някой, разбира се, е сгрешил. Защото той просто не познава и не разбира Русия, не разбира нашия народ", посочи Путин.

"Законодателният процес трябва да бъде системен и творчески, насочен не само към адаптация към актуалните предизвикателства и рискове, които понякога са безпрецедентни и трябва да бъдат достойно преодолявани. Не трябва обаче да се зацикляме само върху забраните, ограниченията, изработването на нови наказания за нарушителите. Това е контрапродуктивно", допълни той.

"Предизборната кампания трябва да премине в строго съответствие със закона, за да бъдат резултатите ѝ прозрачни, надеждни и безусловно легитимни, да отразяват волята на нашите граждани", каза още Путин и добави: "Това е изключително важно винаги, а в настоящата ситуация това е особено важно, защото създава устойчива платформа за властта и вземането на необходимите, своевременни решения в интерес на нашия народ".

Тази година в Русия ще има парламентарни избори.