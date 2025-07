Над 20 души са ранени при врязване на автомобил в тълпа от хора рано тази сутрин в Холивуд в американския град Лос Анджелис, съобщи градската противопожарна служба, цитирана от Асошиейтед прес.

Между 10 и 15 души са в стабилно състояние, 5 души са в критично, а още няколко се намират в тежко съ стояние.

Инцидентът е станал на булевард "Санта Моника" в източната част на Холивуд.

Car ploughs into crowd outside LA club leaving 31 injured after ‘shooting’ involving up to 15 peoplehttps://t.co/OgC0nr1Ykc