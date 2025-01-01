Резултатът от климатичната конференция на ООН в Белем, Бразилия (КОП30) остава неясен, след като Европейският съюз отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии, съобщи Ройтерс.

Двудневната конференция трябваше по график да завърши снощи, но преговорите продължиха до късно през нощта.

Някои нововъзникващи икономики разкритикуваха позицията на ЕС и поискаха Съюзът да отдели повече финансови средства, за да помогне на по-бедните държави да се справят с изменението на климата.

„Ние не можем да вървим само по една пътека. Ако има пътека за изкопаемите горива, трябва да има пътека и за климатичното финансиране“, е казал представител на преговорите, пожелал да остане неназован.

Проект за споразумение, който беше разпространен от Бразилия призори в петък, не съдържаше нищо за изкопаемите горива. Европейският съюз определи проекта като много слаб.

При никакви обстоятелства няма да приемем това, заяви еврокомисарят по климатичните въпроси Вопке Хукстра.

По-късно източник от ЕС заяви, че Съюзът обмисля дали да не напусне разговорите вместо да одобрява едно неприемливо споразумение.

Проектът също така предвижда до 2030 г. финансирането на държавите за адаптиране към климатичните промени да се утрои в сравнение с 2025 г.

Представител на бразилския преговорен екип е казал, че въпросът за изкопаемите горива е малко вероятно да бъде върнат и че председателството на срещата оказва натиск да бъдат направени само малки корекции в проекта.

Други обсъждани варианти са отделни странични сделки за изкопаемите горива, които да бъдат одобрени от страните доброволно, но без консенсуса, необходим за решенията на конференциите на ООН за изменението на климата, са казали участници в преговорите.

Трима източници са заявили, че блокът на арабската група в преговорите, която включва 22 страни, сред които Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, е заявил на закрито заседание, че няма да допуснат енергийните индустрии да са предмет на дискусиите.