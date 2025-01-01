Литва обяви днес извънредно положение поради заплахата за обществената безопасност от контрабандни балони, навлизащи във въздушното ѝ пространство от Беларус, предаде Ройтерс, позовавайки се на литовското правителство.

Балтийската република обвинява съседната страна, че позволява на контрабандистите да използват метеорологични балони за пренасянето на контрабандни цигари през границата, което неведнъж е принуждавало летището във Вилнюс да преустанови работата си, нарушавайки въздушния трафик.

"Извънредното положение се обявява не само поради прекъсвания в гражданската авиация, но и поради интересите на националната сигурност", заяви литовският министър на вътрешните работи Владислав Кондратович на правителствено заседание, което бе предавано на живо.

Извънредното положение предоставя по-голяма оперативна свобода на военните, като им позволява да действат в координация с полицията или самостоятелно, добави Кондратович, без да даде повече подробности.

Не стана ясно веднага колко дълго ще останат в сила извънредните мерки.

Литва затвори границата си с Беларус (ОБЗОР)

Беларус, който позволи на руските сили да използват територията ѝ за плацдарм при нахлуването в Украйна през 2022 г., отрече да носи отговорност за балоните и обвини Литва в провокации, включително пускането на безпилотен летателен апарат, който да разпръсне "екстремистки материали", отбелязва Ройтерс.

Литва, която членува в НАТО и Европейския съюз, а някога бе част от Съветския съюз, отхвърли твърденията като неверни.

На 1 декември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ситуацията на границата "се влошава" и определи нахлуването на балони в литовското въздушно пространство като "хибридна атака" от страна на Беларус, която е "напълно неприемлива".

През 2021 г. Литва обяви извънредно положение по граничния с Беларус район поради това, което определи като незаконна миграционна вълна към балтийската страна, като ограничи достъпа до района за лица, които не са жители на страната.

На следващата година Вилнюс обяви извънредно положение след руската инвазия в Украйна поради опасения, че Литва също може да стане мишена на атаките, като ограничи свободата на словото, за да ограничи потенциалната руска пропаганда.