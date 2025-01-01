На 26 август по време на строителни дейности в старата зона за краткосрочно паркиране на международното летище в Атина се скъса газопровод.

Работници случайно пробиха газопровода около 15:00 ч., докато строяха нова многоетажна паркинг структура.

Летищните власти бяха уведомени незабавно и в сътрудничество с пътната полиция достъпът до пътя за пристигащи беше временно блокиран, пише в. „Катимерини“.

След като бяха проверени безопасността и беше контролирано изпускане на газа, властите отмениха ограниченията на трафика.

Не бяха съобщени наранявания и работата на летището продължи без други инциденти. Разследващите проверяват обстоятелствата, довели до пробива на газопровода.