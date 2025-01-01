Израелският финансов министър Бецалел Смотрич заяви, че екстремистката групировка "Хамас" трябва да бъде унищожена след завръщането на заложниците от Газа, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Той добави, че няма да гласува в подкрепа на споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас", целящо да сложи край на войната в Газа, но се въздържа от заплахи да свали коалиционното правителство на Бенямин Нетаняху.

"Има огромен страх от последствията от изпразването на затворите и освобождаването на следващото поколение терористични лидери", написа в "Екс" крайнодесният министър. "Дори и само по тази причина, не можем да участваме в краткосрочни празненства, нито да гласуваме в полза на това споразумение".