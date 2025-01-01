Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че е наредил на армията да превърне района на границата с Египет в затворена военна зона, за да се бори с контрабандата на оръжие чрез дронове.

„Наредих на ЦАХАЛ (армията) да превърне района, намиращ се в близост до границата между Израел и Египет, в затворена военна зона и да промени съответно правилата за водене на бойни действия, за да се бори с заплахата от дронове, която застрашава сигурността на страната“, каза Кац, цитиран от АФП.

„Контрабандата на оръжие чрез дронове е част от войната в Газа и има за цел да въоръжи нашите врагове, затова трябва да се предприемат всички възможни мерки, за да я спрем“, добави той.