Двадесет и пет годишна испанка, която е инвалид от кръста надолу, беше евтаназирана по нейно искане след двугодишна съдебна битка с баща й, който беше против нейното решение, предаде Франс прес.
Испания е една от малкото страни в Европа, които са декриминализирали евтаназията от 2021 г.
Ноелия е починала в болница в градче на 40 километра от Барселона.
Noelia Castillo has died by euthanasia — after an 18-month legal battle with her own father.— Vitamvivere (@Vitamvivere) March 26, 2026
The Spanish… pic.twitter.com/uyOZ9JDG7g
"Искам да си тръгна сега в покой, да спра да страдам, това е", заяви Ноелия в последното си интервю за испанска медия, излъчено в сряда по телевизия "Антена 3". Тя описа живота си като пълен със страдания и от сексуални агресии.
"Не мога повече. Не издържам повече на тези болки", каза Ноелия и допълни, че "щастието на един баща, на една майка или на една сестра не могат да минават преди щастието на тяхната дъщеря", визирайки семейството си, което се противопоставяше на нейното решение.
A 25-year-old woman in Spain, left paraplegic after a traumatic assault and fall, has been approved for euthanasia.— Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) March 25, 2026
Her case reached the Constitutional Court.
"I do not agree, but I will always be by her side," her mother said.
До евтаназията се стигна след дълга съдебна битка между Ноелия и баща й. Ноелия се превърна в инвалид след опит за самоубийство през 2022 г., когато тя се е хвърлила от петия етаж на блок, след като е била жертва на групово изнасилване.
Младата жена започна административните процедури, за да бъде евтаназирана, още преди две години. Комисия за гаранция и за оценка на област Каталуния прецени, че искането на Ноелия е в съответствие със закона, който постановява, че всеки човек, който е в съзнание и който има от сериозно и нелечимо заболяване или хронично и инвалидизиращо състояние, може да поиска помощ за умиране, ако отговаря на определени условия. Бащата на Ноелия се противопостави на решението на дъщеря си по съдебен път и това спря планираната за август 2024 г. евтаназия. Тогава бащата на Ноелия заяви, че дъщеря му има психически проблеми, които влияят на обективната й преценка. Ноелия повтори опита си и така в края на февруари Върховният съд в Мадрид отхвърли нов иск, внесе от баща й срещу нея и разреши да се окаже помощ на Ноелия, за да умре. Накрая се стигна и до Европейския съд за правата на човека, който отхвърли опитите за блокиране на процедурата по евтаназия.
От влизането в сила на закона за евтаназията в Испания до края на 2024 г. в страната са били евтаназирани 1123 души, според данни на министерството на здравеопазването.