Двадесет и пет годишна испанка, която е инвалид от кръста надолу, беше евтаназирана по нейно искане след двугодишна съдебна битка с баща й, който беше против нейното решение, предаде Франс прес.

Испания е една от малкото страни в Европа, които са декриминализирали евтаназията от 2021 г.

Ноелия е починала в болница в градче на 40 километра от Барселона.

"Искам да си тръгна сега в покой, да спра да страдам, това е", заяви Ноелия в последното си интервю за испанска медия, излъчено в сряда по телевизия "Антена 3". Тя описа живота си като пълен със страдания и от сексуални агресии.

"Не мога повече. Не издържам повече на тези болки", каза Ноелия и допълни, че "щастието на един баща, на една майка или на една сестра не могат да минават преди щастието на тяхната дъщеря", визирайки семейството си, което се противопоставяше на нейното решение.

До евтаназията се стигна след дълга съдебна битка между Ноелия и баща й. Ноелия се превърна в инвалид след опит за самоубийство през 2022 г., когато тя се е хвърлила от петия етаж на блок, след като е била жертва на групово изнасилване.

Младата жена започна административните процедури, за да бъде евтаназирана, още преди две години. Комисия за гаранция и за оценка на област Каталуния прецени, че искането на Ноелия е в съответствие със закона, който постановява, че всеки човек, който е в съзнание и който има от сериозно и нелечимо заболяване или хронично и инвалидизиращо състояние, може да поиска помощ за умиране, ако отговаря на определени условия. Бащата на Ноелия се противопостави на решението на дъщеря си по съдебен път и това спря планираната за август 2024 г. евтаназия. Тогава бащата на Ноелия заяви, че дъщеря му има психически проблеми, които влияят на обективната й преценка. Ноелия повтори опита си и така в края на февруари Върховният съд в Мадрид отхвърли нов иск, внесе от баща й срещу нея и разреши да се окаже помощ на Ноелия, за да умре. Накрая се стигна и до Европейския съд за правата на човека, който отхвърли опитите за блокиране на процедурата по евтаназия.

От влизането в сила на закона за евтаназията в Испания до края на 2024 г. в страната са били евтаназирани 1123 души, според данни на министерството на здравеопазването.