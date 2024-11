За първи път в света робот извърши двойна белодробна трансплантация в медицинския център „Лангон хелт“ в Нюйоркския университет.

Екипът успешно оперира 57-годишната Черил Мехркар на 22 октомври, диагностицирана с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) — състояние, което затруднява въздушния поток в и извън белите дробове.

Мехркар, която наследява генетична предразположеност към белодробни заболявания, е диагностицирана с ХОББ на 43-годишна възраст. Нейното състояние се влошава значително след заразяване с COVID-19 през 2022 г.

До този момент тя е активен човек — моторист, сертифициран гмуркач и има черен колан по карате. Влошаването на здравето ѝ обаче я принуждава да приключи приключенския си начин на живот и да се включи в списъка на чакащите за белодробна трансплантация.

През октомври тя най-накрая получава шанс за ново начало.

Иновация в хирургията

Процедурата е извършена с роботизираната система da Vinci Xi, която до момента е използвана само за единични белодробни трансплантации. Технологията позволява минимално инвазивен метод, който значително намалява болката и ускорява възстановяването.

„Обикновено правим големи разрези по целия гръден кош или два много големи разреза за извършване на трансплантацията,“ обяснява д-р Стефани Чанг, водещ хирург и директор на Програмата за белодробна трансплантация в Langone Health. „С роботизираната система използваме четири малки отвора с диаметър около 1 см и един допълнителен разрез от 5 до 6 см. Чрез него вкарваме и изваждаме белите дробове.“

