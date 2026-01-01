Иран заяви, че не се стреми към придобиване на ядрени оръжия, но въпросът за оставането му в Договора за неразпространение на ядрени оръжия се обсъжда в парламента.

„Ислямската република Иран никога не е искала и не иска ядрени оръжия“, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи на седмичен брифинг.

Той уточни, че въпреки ясната позиция на страната срещу всички оръжия за масово унищожение темата за членството в договора е предмет на обществен и парламентарен дебат.

По-рано днес иранският посланик в Пакистан заяви, че не са провеждани никакви преговори между Вашингтон и Техеран въпреки сигналите от президента на САЩ Доналд Тръмп за напредък в дипломатическите усилия.

„Чухме подобна информация от медиите, но според моите данни, противно на твърденията на Тръмп, досега не са провеждани преговори - нито преки, нито непреки, между двете страни“, каза посланик Реза Амири Могадам, цитиран от АФП.

Той допълни, че е „естествено приятелски държави да водят консултации и с двете страни“ с цел прекратяване на конфликта, който определи като „нелегитимна агресия“.