Иран няма планове за нов кръг преговори със САЩ, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи, цитиран от ДПА.

“Не е взето решение по този въпрос”, каза Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран.

Спирането на огъня между Иран и САЩ и Израел, което е в сила от 8 април, изтича утре и все още няма яснота за следващите стъпки.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че американски представители ще пристигнат тази вечер в Исламабад за преговори.

Тръмп, след като Иран отхвърли преговори със САЩ: Край с г-н добро момче

Преговорите между Вашингтон и Техеран на 11 април в Исламабад приключиха без споразумение за край на войната, след като двете страни не преодоляха различията си във връзка с Ормузкия проток и иранската ядрена програма, припомня ДПА.

По-рано днес иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че ще бъде използвана всяка рационална и дипломатическа възможност за намаляване на напрежението със САЩ, но подчерта, че “бдителността и недоверието при взаимодействието с Вашингтон са очевидна необходимост“, предаде държавната агенция ИРНА.