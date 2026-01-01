Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ) заяви, че тази вечер Израел и САЩ са атакували околностите на атомната електроцентрала "Бушехр", съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

По първоначална информация при атаката няма пострадали хора или материални щети.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да твърди, че Иран е нетърпелив да постигне споразумение в конфликта си със САЩ Израел, съобщи ДПА.

„Всъщност разговаряме с правилните хора и те толкова много искат да сключат сделка“, заяви Тръмп, като допълни, че от американска страна в преговорите участват държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

„Нямате представа колко много искат да сключат сделка“, заяви Тръмп, визирайки иранската страна.

По-рано Тръмп отложи заплахата от атаки срещу иранските електроцентрали, позовавайки се на предполагаеми „много добри и продуктивни“ преговори за прекратяване на военните действия. Техеран обаче отрече, че такива преговори са се водили.

Американският президент заяви, че неупоменати ирански преговарящи са дали на САЩ „много голям подарък на стойност огромна сума пари“. Той допълни, че подаръкът е бил „свързан с петрол и газ“, но не предостави допълнителни подробности.