Украйна не бива да слага „дори капка мастило“ върху документ, с който юридически се предават нейни територии на Русия, заяви днес хърватският премиер Андрей Пленкович в Давос, цитиран от хърватския вестник „Ютарни лист“.

Пленкович участва в панел за Украйна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, финландския президент Александер Стуб, нидерланския премиер Дик Схоф и латвийския президент Едгарс Ринкевичс в рамките на Световния икономически форум в швейцарския алпийски град Давос.

По време на дискусията Пленкович подчерта, че Хърватия принадлежи към групата на страните, които са „ясно проукраински, когато става въпрос за солидарност и подкрепа“. По думите му тази позиция произлиза от собствения опит на Хърватия след войната за отделяне от бивша Югославия през деветдесетте години.

„Всички мирни споразумения имат два контекста - моментът и контекстът, в който се подписват, както и последиците им в бъдеще“, подчерта той.

По думите му решението на ситуацията в Украйна е изключително важна и за стабилността на международната общност и бъдещето ѝ.