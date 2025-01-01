В навечерието на церемонията по подписването на споразумение между Демократична република Конго и Руанда името на американския президент Доналд Тръмп бе гравирано на фасадата на Американския институт за мир, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отдаде почит на най-добрия преговарящ в историята на нашата страна. Добре дошли в Института Доналд Тръмп за мир", написа в "Екс" официалният акаунт на американската дипломация, като добави и снимка.

BREAKING:



This morning, the U.S. State Department officially renamed the former United States Institute of Peace in honor of the greatest dealmaker in American history.



It's now the Donald J. Trump Institute of Peace.



I absolutely LOVE it. pic.twitter.com/e3xRnVN5YK — Mila Joy (@Milajoy) December 4, 2025

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г. по време на президентството на Роналд Рейгън, припомня АФП. Финансираната от Конгреса независима организация с нестопанска цел се стреми да предотвратява и разрешава международни конфликти и до началото на годината разполагаше с изследователи и специалисти по международни въпроси, както би направил един мозъчен тръст.

Очаква се в седалището на тази институция в центъра на Вашингтон днес да се състои церемонията по подписването на мирно споразумение, което трябва да сложи край на насилието в източната част на Демократична република Конго. В нея ще участват президентите на ДР Конго и на Руанда Феликс Чисекеди и Пол Кагаме.

Според самия Тръмп усилията му да сложи край на няколко конфликта по света – в Газа, между Индия и Пакистан, между Камбоджа и Тайланд и др. – би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир, припомня още АФП.