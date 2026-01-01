Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който се намира в ареста от една година, се изправя пред съда по мащабно дело за корупция. Опозицията определя процеса като опит да бъдат осуетени шансовете му да се изправи срещу президента Реджеп Тайип Ердоган.

Имамоглу беше арестуван на 19 март 2025 г. и оттогава остава в ареста. Това предизвика масово недоволство, което намери израз в многохилядни протести, залели улиците на Истанбул и други градове.

Делото срещу него трябва да започне в 10:00 часа местно време (9:00ч. българско) в съда в Силиври.

Той беше изпратен в затвора в деня, когато беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия (НРП). Мнозина го смятат за един от малкото политици, способни да победят Ердоган на президентските избори, които трябва да се проведат преди средата на 2028 г.

Прокуратурата е повдигнала срещу 54-годишния политик 142 обвинения, които могат да доведат до присъда от общо до 2430 години затвор.

Разследването твърди, че той е ръководил мащабна престъпна мрежа, върху която упражнявал влияние „като октопод“.

Съдебното заседание ще се проведе в съда в Силиври, разположен на около 80 километра западно от Истанбул. Сградата е част от комплекса на затвора, където Имамоглу е задържан.

До ареста си той беше кмет на най-големия турски град. Обвиненията срещу него включват корупция, злоупотреба с обществени средства и шпионаж, като по делото са обвинени общо 408 души, предаде АФП.

Един от адвокатите му, Тора Пекин, обясни, че заседанието вероятно ще започне с прочит на резюме на обвинителния акт, който е близо 4000 страници, както и с проверка на самоличността и присъствието на обвиняемите и защитата.

По думите му съдът ще определи и графика на следващите заседания, както и реда, в който обвиняемите ще представят защитата си.

Правозащитните организации „Хюман Райтс Уоч“ и „Амнести Интернешънъл“ обвиниха турските власти, че използват съдебната система като инструмент срещу политическите си опоненти.

Заместник-директорът на „Амнести Интернешънъл“ за Европа Динушика Дисанаяке каза: „Това носи белезите на опит за сплашване на политическите опоненти и за заглушаване на критичните гласове в страната. Този масов процес е най-крайният пример за тревожното използване на турската съдебна система като инструмент, чиято независимост вече е почти напълно унищожена.“

НРП постигна победа на местните избори през март 2024 г. срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието на президента Ердоган. След това партията се сблъска с широка съдебна репресия, като петнадесет от нейните кметове се намират в затвора.

По повод началото на процеса партията планира да издигне палатки в знак на солидарност пред съда в Силиври.

Властите обаче забраниха през уикенда всякакви събирания, шествия и публични изявления в радиус от един километър около съда до края на март.

Ограничен е и броят на журналистите, които могат да присъстват на заседанието - до 25 души, като само пет места са отделени за международни медии, съобщиха от партията.

Анализатори смятат, че кандидатурата на Имамоглу на следващите президентски избори е трудно осъществима.

Дори да бъде оправдан по обвиненията за корупция, пред него стои още по-сериозна правна пречка - дело, което оспорва валидността на университетската му диплома, конституционно изискване за кандидатите за президент.

Политическите наблюдатели очакват, че ако той бъде обявен за недопустим кандидат, настоящият лидер на Републиканската народна партия Йозгюр Йозел ще стане кандидатът на опозицията за президентските избори.