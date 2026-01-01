ФБР разследва мистериозната смърт на шестима учени, свързани с НАСА, предаде FoxNews. Вчера стана ясно, че ядрен инженер, работил за космическата агенция, е загинал при катастрофа в малък град в щата Алабама.

29-годишният Джошуа Льобланк е открит в напълно изгорял автомобил Tesla на 22 юли 2025 г. Превозното средство се е ударило в мантинела, след това в няколко дървета, преди да избухне в пламъци. След като не се явил на работа в НАСА, където участвал в проекти за ядрено задвижване, семейството му подало сигнал за изчезването му.

Тялото му било изгоряло до неузнаваемост, а полицията потвърдила самоличността му три дни по-късно. Близките му се страхуват, че той може да е бил отвлечен, тъй като е оставил телефона и портфейла си у дома преди да изчезне.

Разследващите проследили Льобланк чрез данните от системата Sentry Mode на колата му и установили, че тя е била паркирана на летището в Хънтсвил в продължение на четири часа в сутринта на смъртта му.

Yet Another NASA Scientist Linked to Recent Deaths Narrative



Joshua LeBlanc, a 29-year-old NASA engineer who worked on space nuclear propulsion projects, was reported missing on July 22, 2025 after failing to report to work.

Според профила му в LinkedIn Льобланк е работил в НАСА около пет години и половина и е бил ръководител на екип по програмата Space Nuclear Propulsion (SNP) - инструментално оборудване и управление за развитие на технологиите. Според уебсайта на агенцията технологията „би позволила по-бърз и по-надежден транспорт за мисии с екипажи и товари до Марс, както и научни мисии към външната Слънчева система“.

Най-малко още 12 души, в огромната си част свързани с ядрената наука и космическите изследвания, са загинали или са изчезнали от 2022 г. насам, като някои от случаите са при мистериозни обстоятелства.

Моника Реза, 60 г.; Мелиса Касиас, 53 г.; Антъни Чавес, 79 г.; Стивън Гарсия, 48 г.; и пенсионираният генерал-майор от Военновъздушните сили Уилям Нийл МакКасланд, 68 г., са обявени за мистериозно изчезнали в периода 2023-2026 г.

Майкъл Дейвид Хикс, 59 г.; Франк Майвалд, 61 г.; Нуно Лурейро, 47 г.; Джейсън Томас, 45 г.; Ейми Ескридж, 34 г.; и Карл Грилмайр, 47 г., са починали в периода 2022-2026 г.