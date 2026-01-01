Капсулата "Орион" и четиричленният екипаж на мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") преминаха успешно през земната атмосфера и рано тази сутрин се приводниха безопасно във водите на Тихия океан край южното крайбрежие на щата Калифорния след близо 10 дни в Космоса, с което приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предаде Ройтерс.

The crew module on Orion has separated from its service module. After traveling around the Moon, seeing its far side, and experiencing a solar eclipse, the Artemis II astronauts are on the last leg of their trip home. pic.twitter.com/j9u5j1Noi9 — NASA (@NASA) April 10, 2026

Капсулата "Орион" на НАСА, която е с форма, която наподобява на желиран бонбон, и наречена "Интегрити" (Integrity), се приводни плавно с помощта на няколко парашута в спокойните води край южното крайбрежие на щата Калифорния минути след 17:00 ч. местно време в петък (03:00 ч. българско в събота), с което приключи мисията, която отведе астронавтите по-далеч в Космоса, отколкото някой друг е стигал преди това.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Мисията "Артемис 2", която измина общо 694 392 мили, или 1 117 515 километра, след като направи две орбити около Земята и кулминационно прелитане покрай Луната на разстояние от 252 000 мили, или oколо 406 000 км, от земната повърхност, бе първият тестов полет от поредицата мисии "Артемис", чиято цел е да върнат астронавти на повърхността на Луната, като се започне от 2028 г.

Our crew is now safely back on Earth. Relive the historic mission, and keep an eye on our website as more images and videos keep rolling in. https://t.co/FoYXKVvve5 pic.twitter.com/svDaL8ZXpc — NASA (@NASA) April 11, 2026

Приводняването, около два часа преди залез слънце, беше излъчвано на живо в интернет от НАСА. "Перфектно кацане за "Интегрити" и четиримата астронавти", се казва в коментарът на Роб Навияс минути след кацането.

Екипите по спасяването очакваха в готовност приводняването на капсулата, за да извадят екипажа - американските астронавти Рийд Уайзман, на 50 години, Виктор Глоувър, на 49 години, и Кристина Кох, на 47 години, както и канадския астронавт Джереми Хансен, на 50 години.

Завръщането на екипажа преодоля последното критично предизвикателство пред космическия кораб "Орион", построен от американската компания "Локхийд Мартин", като доказа, че той може да издържи на екстремните условия при навлизането в атмосферата при завръщането по определена траектория от Луната.

Това се случи след 13-минутно, изпълнено с напрежение, пламенно навлизане в земната атмосфера, което генерира топлина от триенето, която повишава температурата по външната повърхност на капсулата до около 2760 градуса по Целзий.

В пика на напрежението при навлизането в атмосферата, както се очакваше, интензивната топлина и компресията на въздуха образуваха разпалена обвивка от йонизиран газ, или плазма, която обгърна капсулата, прекъсвайки радиовръзката с екипажа за няколко минути.

Напрежението спадна, когато връзката беше възстановена и от носа на свободно падащата капсула се видяха два парашута, които забавиха спускането ѝ до около 25 км/ч, преди "Орион" да се приводни плавно във водите на Тихия океан.

Екипите на НАСА и Военноморските сили на САЩ обезопасиха плаващата капсула и помогнаха на четиримата астронавти да излязат от нея и да бъдат закарани на борда на намиращия се наблизо десантен транспортен кораб USS John P. Murtha, за да преминат първоначални медицински прегледи.

Очаква се членовете на екипажа да прекарат нощта на борда на кораба и по-късно днес да бъдат откарани до Хюстън, щата Тексас, където ще се съберат с близките си.