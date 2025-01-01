Трима души бяха арестувани след обиски в офисите на ЕС и в престижен университет в рамките на разследване за предполагаема измама, свързана с обучението на бъдещи дипломати, съобщиха прокурорите.

„Днес се провеждат претърсвания в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел, като част от разследване за предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на млади дипломати“, съобщи Европейската прокуратура, цитирана от АФП.

„Трима заподозрени бяха задържани“, добавиха от прокуратурата.