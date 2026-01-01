Евродепутатите отмениха гласуването на ключово търговско споразумение със САЩ. Това се случи, след като решение на щатският Върховен съд отмени значителна част от митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, предаде АФП.

ЕС и САЩ постигнаха споразумение през юли миналата година, съгласно което Вашингтон наложи 15-процентови мита върху повечето европейски стоки.

Комисията по международна търговия на Европейския парламент (ЕП) трябваше да гласува във вторник (24 февруари) за премахване на митата върху американски индустриални стоки - ключова стъпка към прилагането на ангажиментите от европейска страна по сделката.

Парламентарните преговарящи обаче свикаха спешна среща на 23 февруари, за да решат дали да отложат даването на зелена светлина, като представители на основните политически групи заявиха, че подкрепят поставянето на споразумението „на пауза“, докато стане по-ясно какво означава решението на съда в САЩ.

Както евродепутатите, така и изпълнителната власт на ЕС се стремят да изяснят последиците за блока, след като търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви пред американски медии, че споразуменията с Китай, ЕС и други партньори ще останат в сила.

Европейският комисар по търговията ще пътува до Вашингтон, за да преговаря за митата

Говорителят на Европейската комисия Олоф Гил заяви, че Брюксел не може да вземе допълнителни решения, докато не получи по-голяма яснота от страна на Съединените щати.

„Очакваме нашите американски партньори да ни обяснят точно какво се случва“, каза Гил пред журналисти в Брюксел.

Върховният съд постанови, че Тръмп няма правомощия да налага мита въз основа на закон от 1977 г., на който той се позоваваше, което предизвика несигурност, допълнително засилена след като президентът реагира остро с обявяването на нова глобална 15-процентна тарифа.

Новите 15-процентови глобални мита трябва да влязат в сила на 24 февруари, като за някои продукти са предвидени изключения. Те ще изтекат след 150 дни, освен ако Конгресът не ги удължи.

Китай призова САЩ да отменят едностранните мита, докато няколко държави анализират решението на Върховния съд и последвалите съобщения на Тръмп относно митата.